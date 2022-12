UUS MÄÄRUS ⟩ Euroopa Liit kaotab ära raiskavad ühekordsed pakendid, aeglast Eestit ähvardavad trahvid

Kenki sõnul on tegu märgilise otsusega, sest Euroopa Liidu tasandil on loobutud kuluka ja keskkonnale kahjuliku ümbertöötlemise üritamisest ning võetud suund uute pakendite tootmise vähendamisele. «Ei ole mõistlik toota pakendeid, kasutada neid ühe korra ja siis üles sulatada. See raiskab raha ja energiat ning saastab loodust. Palju odavam ja loodussõbralikum on toota pakendeid, mis tagastatakse, pestakse ja kasutatakse sadu kordi. Nüüd on kogu Euroopa Liit otsustanud, et see saabki üldreegliks,» selgitas ekspert.