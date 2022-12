ESIMENE EESTIS ⟩ Fahle Park pälvis Euroopa tuntud rohemärgise kõrgeima taseme

Fahle Park sai BREEAM rohemärgise kõige kõrgema taseme «silmapaistev», mille on seni saavutanud vaid 1 protsent kõigist sertifitseeritud hoonetest maailmas. Tegemist on esimese Eestis kõrgeima taseme saavutanud arendusega ja ühe esimesega siinses piirkonnas: näiteks Soomes on BREEAM kõrgeima taseme saavutanud vaid kaks hoonet. BREEAM ja LEED on Euroopa tuntuimad ja hinnatuimaid hoonetele laiapõhjalisi hinnanguid väljendavad rohemärgised.

Fahle Parki arendaja Fausto Capitali üks omanik Kenneth Karpov selgitas, et nii kohalikud kui rahvusvahelised ettevõtted tähtsustavad järjest enam roheteemasid ning soovivad asuda kontorites, kus on jätkusuutlikule arendusele tähelepanu pööratud ja seda ka vastava sertifikaadiga tõestatud.

«Tähtsustasime jätkusuutlikkust juba Fahle Parki projekteerimise staadiumis ja olime sellega omamoodi ajast isegi ees. Otsustasime kasutada nutikaid materjale ja automatiseeritud tehnoloogiad, et tagada madalad ülalpidamiskulud ja inimeste kõrge heaolutase hoone sees. Tore, et aastate pikkune töö on ennast tasunud ja BREEAM kõrgeima taseme märgis annab ka meie klientidele kindlustunde, et ärikvartal, kus nende kontor asub, on jätkusuutlik igas mõttes,» rääkis Karpov.