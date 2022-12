PILDID ⟩ Iraagi metropolis kõlavad peagi kirikukellad

Nüüd on kiriku renoveerimisel ületatud oluline verstapost. Detsembri algul valmis Prantsusmaal kolm kirikukella, mis alustavad 2023. aasta märtsil teekonda Normandiast Mosulisse. Kirikukellad on nimetatud kolme peaingli järgi: Miikael, Rafael ja Gabriel. Al-Saa'a kirik avati esmakordselt 1873. aastal.

Villedieu-les-Poêlesi linnas asuv Cornille Havardi nimeline valukoda on keskaja lõpus rajatud kellavalukodade pika traditsiooni pärija. Töökoda asutati 1865. aastal ning sellel on haruldane oskusteave, mida jagavad vaid 30 teist valukoda maailmas.

UNESCO algatus «Revive the Spirit of Mosul» käivitati 2018. aastal. See on UNESCO ambitsioonikaim ülesehituskampaania viimastel aastakümnetel. See põhineb kolmel sambal: pärand, kultuurielu ja haridus kui Mosuli taastamise olulised tegurid. Tänu 15 rahvusvahelise partneri, eelkõige Araabia Ühendemiraatide ja Euroopa Liidu toetusele, on projekti tarbeks kogutud üle 105 miljoni dollari.