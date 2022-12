PILDID ⟩ Maailma kõrguselt teist pealinna on tabanud pilvelõhkujate buum

Quito on eriline linn. Vähe sellest, et see asub täpselt ekvaatoril, on tegemist ka maailma kõrguselt teise pealinnaga – ookeanit ja pealinna lahutab 2850 meetrit. Traditsiooniliselt ei küündi linna hooned eriti kõrgele, pole ju selleks põhjus, kuna õhk on niigi hõre. Kuid kümme aastat tagasi koliti linna lennujaam kesklinnast ära ning see on andnud tõuke modernse suurlinna silueti loomiseks. 130 meetri kõrgune IQONi nimeline kõrghoone on selle esimene samm.