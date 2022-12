Väikse küla kõige kaunimal inimesel võivad olla kergelt kõõrdi silmad ja arm põse peal: konkurents paneb paika selle, kes iludusvõistlusel esikohale tuleb. Tallinn on Hiina mõistes kahtlemata väike linn: temast suuremaid leidub rahvavabariigis üle 150. Meist enamik pole kuulnud Korlast, Suiningist või Huludaost (kõik Tallinnast suuremad asumid), kuid, ime küll, aegade jooksul on mõned hiinlased leidnud kaardilt üles Tallinna ja otsustanud siin alustada restoraniäri. Lauteri tänaval asuv Han’s on üks neist – ning paljude arvates ka Tallinna autentseim. Seda meelt on end ka vastava tiitliga pärjanud restoran ise.