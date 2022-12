NÄDALA KODU ⟩ Spikker jõulupuu ostjale

Möödas on aeg, mil pühade ajal seisis toanurgas hõreda ja ebasümmeetrilise võraga rootsik, mille puhul tuli kõvasti nuputada, ­mispidi see keerata, et vähegi jõulupuu moodi välja näeks. Nüüd saab koju soetada istandustes spetsiaalselt jõulupuudeks kasvatatud sümmeetrilisi ja tiheda võraga puid.

Kuuse vastupidamine sõltub nii sellest, kuidas temaga on ümber käidud pärast mahalõikamist, kui ka tingimustest, kuhu ta satub pärast kojutoomist. Kuigi kuuseistandusi on rajatud ka Eestis­se, tuuakse paljud jõulupuud siiani välismaalt, mis tähendab, et puud on maha lõigatud juba tükk aega tagasi. Nii peabki kuu või poolteist enne jõule lõigatud puu toas vastu lühemat aega kui kohalik, rääkimata otse metsast toodud looduslikust jõulupuust.