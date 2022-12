Pea on täitsa tühi? 4 lihtsat ja tervislikku viisi hõrgu liharoa valmistamiseks

Sous-vide ehk vesivannil küpsetamine

Sel meetodil küpsetades püsivad lihas mahlad, mis muudavad selle õrnaks ja mahlaseks. Ühtlasi säilivad sous-vide meetodil küpsetatud tooted kauem, kui tavapärasel meetodil valmistatud road. «Kui varem olid turul vaid kallihinnalised masinad, mis sous-vide meetodil küpsetamist võimaldasid ning neid kasutati pigem restoraniköökides, siis aina enam on tulnud turule ka seadmeid, mis sobivad kodukasutajatele. Näiteks võimaldavad sel meetodil küpsetamist nii erinevad ahjud kui ka mitmed multiküpsetajad,“ lausus Tolli ning lisas, et need võimaldavad kodukokkadel ka planeerida paremini oma aega, sest need ei nõua küpsetamise ajal mingeid lisategevusi.