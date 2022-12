GALERII ⟩ Lastekodude lapsed kauplesid omatehtud kingitustega heategevuslikul laadal

Alates 2005. aastast Ülemiste keskuses toimunud heategevuslik laat Topeltkink on oma nime saanud ideest, et laste käest kingitust ostes tehakse kingitus nii kingi saajale kui ka selle müüjale, sest müüdud toodete eest saadud raha jääb lapsele taskurahaks. Kahel viimasel aastal ei ole laadalised saanud koroonapiirangute tõttu kokku tulla, kuid seda suurem oli täna nende kauplemise soov.

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on heategevuslikust jõululaadast saanud pikk ning südamlik traditsioon. «Sündmuse eesmärk on korraldada lastele üks tore päev ning nakatada neid ettevõtluspisikuga. Laste lennukad ideed ning südamega tehtud tooted on igal aastal aina põnevamad,» mainis ta ning avaldas lootust, et vähemalt osa pea kahekümne aasta jooksul suureks sirgunud lastest on laadalt saadud eduelamuse toel ettevõtlusega ka jätkanud.