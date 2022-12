Rõivas sügavkülma

Enne vaha eemaldamist soovitab kodu ja sisustusportaal Apartment Therapy veenduda selles, et vaha edasi ei leviks. Selleks tuleb rõivas, sõltuvalt vaha hulgast, kuni paariks tunniks sügavkülma tõsta. See muudab küünlavaha kõvaks ja seda on omakorda lihtsam kangast eemaldada. Pea meeles, et sooja ja vedela vaha kallale ei ole mõtet asuda, kuna see võib vaha edasi kanda ning muuta selle eemaldamise veelgi keerulisemaks.