PASSIIVNE SUITS ⟩ Mida teha, kui naaber rõdul suitsetab?

Suitsetamise tervist ohustav mõju on laialt teada ja õnneks jääb igapäevaseid suitsetajaid aasta-aastalt üha vähemaks. Need, kes jätkuvalt suitsetavad, teavad enamasti, et avalikes kohtades sigaretti süüdata ei tohi ning konflikte avalikes kohtades tuleb ette harvem.

Vastavalt Tubakaseaduse §29 lg1 p19 on suitsetamine korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis keelatud. Selles nimekirjas ei ole rõdusid, kuid heanaaberlike suhete nimel tasub suitsetajal teiste majaelanikega arvestada. Ühiselu reegleid mittejärgivast korteriühistu liikmest vabanemiseks on ühistu liikmetel võimalik pöörduda kohtu poole ning taotleda sundvõõrandamist.

Passiivne suitsetamine on suitsetaja poolt välja hingatava ja sigarettidest eralduva suitsu sissehingamine. Passiivses suitsus leidub tuhandeid ohtlikke kemikaale, nendest tuntuimad on vingugaas, butaan ja ammoniaak. Need võivad kahjustada kopsurakke, muutes need haavatavamaks nii kopsuvähi kui ka muude hingamisteede probleemide, nagu astma ja bronhiidi suhtes. Lisaks võib passiivne suitsetamine suurendada südamehaiguste ja insuldi riski.