Kes oleks osanud arvata? Koka kartulitrikk viib keele alla

Mida auhinnatud kokk siis teeb, et oma kartuleid paremaks muuta? See on lihtne! Igal jõulupühal puistab ta kartulitele enne ahju panemist purustatud kanapuljongi kuubiku, sest see maitseb tema sõnul «eepiliselt».

«Kui tegemist on suure peoga või teil on vaja valmistada süüa suurele hulgale inimestele, on ettevalmistus väga oluline. Näiteks kaks nädalat enne jõule peaksite alustama oma tööde nimekirja kirjutamist ja tegema kõikvõimalikke asju ette, nii et päev enne ja hommikul on suurem osa töödest tehtud,» õpetas ka.