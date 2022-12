PILDID ⟩ Hinnatud kuurortlinnas on müüa imeline nädalalõpukodu

Tegu on küll suvilaga, aga tänu kombineeritud küttelahendustele on siin võimalik ka aastaringselt sees elada. Kivikatusega elamu, ühes seda ümbritseva 1335-ruutmeetrise krundiga, on müügis 69 000 euroga.

Foto: KV.EE

Kolmekorruselises majas on hetkel 10 magamistkohta. Kivikatusega elamu võib tunduda väljastpoolt väike ja silmapaistmatu, aga seest on tõsiselt praktiliste lahendustega ja väga ruumikas. Olulisemad tööd on majas juba tehtud. Siseviimistlus jääb soovi ja vajaduse korral uue omaniku teha.

Foto: KV.EE

Maja esimeselt korruselt leiab kaminaruumi, sauna, suure duširuumi, WC ja tehnilise ruumi. Korrus ülevalpool on avatud tuba koos kööginurgaga, väike magamistuba ja suur rõdu, kust saab nautida lõunapäikest ja vaadet aiale. Teiselt korruselt viib trepp üles pööningule, kus saab ühtlasi ka külalisi majutada. Maja on omanäoline selle poolest, et on ehitatud kallaku peale.

Foto: KV.EE