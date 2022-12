6 võimalust, kuidas leevendada igakuist kodulaenu maksekoormust

Pankade esimene soovitus on, et kui makseraskuse on juba ette näha, tuleks pangaga ühendust võtta esimesel võimalusel. Alati on parem reageerida varakult ja teavitada panka eesootavatest raskustest, mitte jääda ootama aega, kui enam pole võimalik laenumakseid tasuda.

Tagasimaksegraafikuid on kahte tüüpi: võrdsete põhiosamaksetega graafik ja annuiteetgraafik. Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse iga kuu sama suur, kuid laenu alguses on intressi osa kuumakses suurem ja iga kuuga see järjest väheneb. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul on laenumakse laenuperioodi alguses suurem, kuid iga kuuga pangale makstav kuine summa väheneb, sest intress on laenujäägilt väiksem.