Selle nädala alguses rääkis endine peakokk People'ile antud intervjuus, et pöörab oma tähelepanu jätkusuutlikule põllumajandusele, kuna on juba praegu mures mõne maailma kõige armastatuma põllukultuuri jätkusuutlikkuse pärast.

«Mitmed toiduained, mida me väga hindame ja mis on meile suuresti iseenesestmõistetavad, on ohus,» ütles Kass. «Paljud neist muutuvad tulevikus kättesaamatuks ning teised kallinevad märkimisväärselt.»