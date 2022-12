NII LOOGILINE, ET VALUS ⟩ Saa teada, mida kosmeetika pakendil olev purgikujuline märk tähendab

Märge, millest käib juttu, näeb välja kui avatud kaanega kreemipurk, mille all number ja selle järgi suur M. Tegemist on peale pakendi avamist toote säilivusaega sümboliseeriva märgistusega (PAO - period after opening). Täht M sümboliseerib sõna month ehk kuu ning number selle ees, mitu kuud toode kõlbab. Tavaliselt on pakendil kirjas 6M, 12M ja 24M. Kusjuures, kui PAO on alla 30 kuu, tuleb tootele märkida täpne realiseerimiskuupäev, kui PAO on 30 või rohkem, seda märkima ei pea.