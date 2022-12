GALERII ⟩ Lõunakeskuses avati toidutänav!

Tartu Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul oli toidutänava puhul oluline kohvikute mitmekülgsus. «Tänavatoidu kultuur on muutunud inimeste seas üha populaarsemaks, mistõttu oli meie soov tänavatoidu valikut Lõunakeskuses veelgi suurendada. Toidutänava eesmärk on pakkuda Lõuna-Eesti kliendile veelgi enam häid maitseelamusi ja mõnusat õhkkonda nii erinevate köökide kui eriilmelise sisekujunduse ja kontseptsiooni näol.»

Lisaks heale toidule on toidutänaval mitmeid lisavõimalusi: esimeselt korruselt saab toidu kaasa haarata või kohapeal keha kinnitada, teine korrus pakub võimaluse toidutänava siginast-saginast eemale saada, et arvutiga tööd teha või koosolekuid pidada. Just privaatsete kohtumiste või koosolekute läbiviimiseks on toidutänava teisele korrusele paigaldatud Sileni akustilised boksid.

Seejuures pole ainult toiduvalik lai, vaid Tartusse jõudsid ka täiesti uued söögikohad. «Tartus avatakse uusi toidukohti pigem harva ja seepärast on meil suurim hea meel uusi tegijaid just meie juures tervitada. On märkimisväärne, et viiest toidutänava kohvikust neli on Tartus täiesti uued. Loodetavasti liitub toidutänavaga veel ka mõni magusat pakkuv restoran ja kokteilibaar,» sõnas Jeedas.