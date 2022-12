Appi, juuksed langevad? Ekspert avaldab põhjused, miks see nii on

Kui su kiharad on tuhmid ja katkenud, võib põhjus olla see, et sa toitud ebatervislikult. Kui sa ei söö piisavalt mitmekesiselt, tekib kergesti toitainete puudus. Jäta meelde, et puu- ja juurviljad on ülitähtsal kohal, kui tahad, et su juuksed tervisest säraksid.Kas ka sul on mõnikord tunne, et kammimise järel jääb harjale rohkem karvu kui pähe?