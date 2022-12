PIDU LÄBI ⟩ Väikeinvestoritel pole kinnisvaraturule enam asja

Korterite ostu-müügihinnad on püsinud ligi pool aastat enam-vähem paigal, märgatavast tehinguhindade langusest veel rääkida ei saa. Tallinna korterite müügipakkumiste hinnad portaalis KV.EE on tipust tulnud allapoole 2,9 protsenti. Valdav ootus on, et hinnad peaksid 10-20protsenti allapoole tulema, et korteripakkumiste defitsiidist tingitud liigne hinnatõus tagasi anda.

«Üüriinvestorid on viimastel kuudel valdavalt istunud käte peal – pole mõtet teha investeeringut varasse, millele oodatakse väärtuse langust. Visalt paigal seisev tehingute hinnatase ütleb, et investeerimisotsustega peaks veel ootama, sest oodata on ostmiseks soodsamaid aegu. Tagatipuks on üürihinnad samuti allapoole liikumas,» kommenteeris Tarvo Teslon.

Omaette küsimus on, kas mõningane hinnalangus aktiveerib koduostjad ja investorid ning tõmbab jahtuvale turule uuesti endise hoo sisse?

«Osa väikeinvestorite rahast kulub igapäevase elu rekordiliselt kõrge hinnatõusu katmiseks. Teine osa rahast kulub juba võetud laenude kasvanud euribori tõttu suurenenud laenumaksete teenindamiseks. Samuti on uue investeeringu tegemine karmistunud laenutingimuste tõttu muutunud oluliselt keerukamaks, sest pankurid soovivad näha suuremat omakapitali mängu panemise määra. Lisaks on üürihinna ja kinnisvara turuväärtuse suhe ehk üüriinvesteeringu rahavooline tootlus viimase 10 aasta madalaimal tasemel,» analüüsis Tarvo Teslon tegureid, mis vähendavad üüriinvesteeringute mahtu.

Üüriinvestorite huvi lahtumine on üks põhjus, miks elamispindade tehingute arv väheneb. Vähenev tehingute arv omakorda seab surve hindadele. See jälle paneb nõiaringina toimides investeerimishuviga ostjad veel pikemalt ootele.