KINDLUSEPEALSED VILLAD ⟩ Tallinna külje alla ehitatakse uus premium-klassi elukvartal

«Kvaliteetsel kinnisvaral on alati ostja ning premium-klassi kinnisvara klienti majanduslangus nii palju ei mõjuta,» põhjendab Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik otsust alustada arendustegevust perioodil, mil mitmed kinnisvaraarendajad on teatanud otsusest oma uued projektid pausile panna. Kodu soetamine on pikaajaline investeering, mistõttu lähtub suur osa meie klientidest oma pikaajalisematest plaanidest.»

Villa-tüüpi arendusi ei kerki Tallinna lähiümbrusesse just liialt tihti, mistõttu on Muttiku sõnul inimeste huvi taoliste eramute ja paarismajade vastu suur – seda kinnitab ka asjaolu, et pool arendusmahust on juba klientidele ette müüdud. «Inimeste huvi ja juba olemasolevad võlaõiguslikud lepingud andsid meile julgust projektiga alustada ning kõik majad ühe etapiga valmis ehitada,» lisab Muttik.