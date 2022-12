KORTERIÜHISTUTE LIIDU JUHT ⟩ Kriis annab juba inimeste rahakotis valusalt tunda

«Eriti hull on olukord veel tänavuse ilma tõttu, sest teatavasti tuleb ühistul korras hoida ka kinnistuga piirnev kõnnitee, millele juba praeguseks kulub ühistutel palju raha ja talv on alles algamas,» tunneb Jaadla muret. Abi oleks omavalitsustest, kes võtaksid kõnniteede omanikena teehoiukulud kulud enda kanda, nagu mõnes väiksemas omavalitsuses juba tehtudki.

Kannatavad ka kõik muud rahalised otsused - Jaadla sõnul on olukord kriitiline, kui inimene peab valima, kas toidukord lastele või seina soojustamine. «Suur hulk tänasest korruselamufondist on lihtsalt tehniliselt sellises seisus, et ei pea renoveerimata enam kuigi kaua vastu. Ja eriti kahju on, kui hulk hinnalist soojust kohe teistpidi õue tagasi jõuab,» rääkis Jaadla. Abi loodab ta Eesti korterelamutele Euroopa struktuurifondide rekonstrueerimistoetustest. «Kuid kallinevad materjalid ja kõrged ehitushinnad ei luba kahjuks sugugi ühistutel muremõteteta uude aastasse minna,» nentis korteriühistute liidu juht.