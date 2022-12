UURING ⟩ Kas sina ka? Pea iga teine kinnisvaraostja usub just seda

«Oma kodu ostmine on inimestele emotsionaalselt väga oluline verstapost. Ootused on kõrged ning soovitakse, et kõik oleks nii tänaste, homsete kui ka kaugema tuleviku vajadusi kaaludes ideaalne või vähemasti ideaalilähedane,» sõnab YIT Eesti elamuarenduse müügijuht Eva-Liisa Tamm.

Tema sõnul näitab YIT klientide ostukäitumine, et ideaalse kodu suunas liigutakse pigem sammhaaval ning koduvahetus kerkib päevakorrale väga kindlates eluetappides. YIT esindaja sõnul on koduvahetus tegelikult loomulik osa inimeste eludest ning hirm selle keerukuse ees enamjaolt alusetu.

YIT Eesti uuring näitas, et veerand koduostjatest soetab kinnisvara ilma kindla ajaraamita. Mõnevõrra vähem, 14 protsenti ostjatest usub, et uus kodu jääb neid teenima 10-25 aastat ning pea iga kümnes vastaja usub, et jääb uuele elupinnale 26-40 aastaks. Neid, kes on veendunud, et müüvad ostetava kinnisvara hiljemalt kümne aasta möödudes, oli uuringu vastajate seas kõigest 7 protsenti.