Leidub vähe toiduaineid, mis on mitmekülgsemad kui kartulid. Neid saab pudruks peksta, praadida, keeta ja küpsetada. Selleks, et saaksite kõiki neid kartuliroogasid nautida, on oluline neid õigesti säilitada, et kartulid oleks alati käepärast ning värsked.