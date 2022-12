Hooajatrendid vannitoas on halb valik: sel põhjustel tuleks eelistada just seda

«Kui jätta kõrvale interjööri aktsentide ja värvide värskendamise meeleolu tõstmise eesmärgil, võiksid vannitoa funktsionaalne sisustus olla omal kohal kümme aastat või kauem,» ütles sanitaarsüsteemide tootja Geberiti Põhjamaade turundusdirektor Karolis Bacevičius. Oma ettekandes konverentsil «Interior and Man» nimetas ta vannitoatoodete vastupidavust ja pikaealisust oluliseks teemaks, kus oma roll on funktsionaalsetel disainielementidel.

«Iga koduomanik tahab, et vannituba oleks lihtne puhastada ja hooldada. Paraku määravad paigaldatud vannitoalahendused sageli ära, kas emotsioon unistuste vannitoast on olemas või see puudub,» ütles Bacevičius.

Samuti on koduomanikule oluline, et oma vannitoas oleks meeldiv ja lihtne toimetada. Näiteks kui hambapesu ajal on vaja teise käega ebamugavast kohast midagi vajutada või avada, siis see muutub omaniku jaoks häirivaks. Bacevičiuse sõnul on sarnased puudused vannitubades levinud ja sagedane põhjus, miks hakatakse muutustele mõtlema.