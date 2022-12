ETTEVAATUST ⟩ Gaasipliidilt tõusnud leek süütas Narva naise juuksed

Nädalavahetusel registreeriti tulehäire Narva korteris ja kuna kontaktisikuga ei õnnestunud korduva helistamise käigus telefoni teel ühendust saada, siis saadeti kohale patrullekipaaž, kes andis teada, et trepikojas on tunda suitsu lõhna. Patrullekipaažil õnnestus naabrite abiga lõpuks ühendust saada korteris viibiva naisega. Tegemist oli korteri omanikuga, kes oli tugevas joobes ning tugevate põletushaavadega näo piirkonnas. Selgus, et söögitegemise käigus käivitas ta gaasipliidi ning sealt tõusnud leegist võtsid naise juuksed tuld. Patrullekipaaž kutsus kohale kiirabi, kes osutas kliendile kohapeal esmaabi, sest klient keeldus haiglasse minemast.

«Lisaks kannatanud naisele viibisid korteris liikumispuudega mees ja kass, kes vahejuhtumis viga ei saanud. See on näide sellest, miks on oluline, et igas majapidamises oleks nutikas ehk signaali edastav andur,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Paraku oli eluohtlikke sündmusi möödunud nädalal veel mitmeid:

Paide korteris läks lühisesse köögikubu, mis hakkas kärssama

Tallinna ridaelamus hakkas tossama kasutusel olnud elektriradiaator

Haapsalus hakkasid mullivanni elektrisüsteemi rikke tõttu juhtmed tossama

Tallinna ühiselamus tekkis triikraual lühis ja see hakkas suitsema