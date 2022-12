«Mul hakkas lift kõhust ülespoole startima»: Prisma omatoodang tekitab netirahvas tugevaid tundeid

Soomlaste jõuluroog maksalaatikko, on eestlaste Redditi grupi kihama pannud. Riisist, maksast, rosinatest, sibulast ja maitseainetest valmistatud vormirooga serveeritakse tavaliselt pohlamoosiga. Nüüd on seda toodet võimalik ka Eesitst valmiskujul Prismast osta, mis jõulurooga omatoodete kaubamärgi Rainbow all müüb. Maksab see 2,39 eurot.