AMETITARKUS ⟩ Eesti betoonimeister selgitab, kuidas talvel betoonitöödelt kokku hoida ja vigu vältida

Miks betoonitööd nii külmatundlikud on?

Eksperdi sõnul on betooni kivinemise protsessid otseselt seotud väliskeskkonna temperatuuridega, sest mida madalam on temperatuur, seda aeglasemad on tardumise ja kivinemise protsessid. «Betooni kivinemine on eksotermiline protsess ja selle käigus eraldub soojust. Nutikas ehitaja suudab selle enda kasuks tööle panna, sest kui konstruktsioon õigel ajal kinni katta saab soojust betoonis nii öelda kinni hoida ja ei peagi väga palju lisaenergiat kulutama, et saada hea tulemus ja tagada betooni minimaalne tugevus ehitustegevuse jätkamiseks,» õpetab Labe värske betooni soojust ära kasutama.