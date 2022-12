PANK ANNAB NÕU ⟩ Unistad päris oma kodust? Vaata, kuidas jõuda unistamisest eesmärgini!

Mida laenamisel silmas pidada?

Laenu väljastatakse neile, kellel on võimekust see tagasi maksta ja kelle sissetulek on regulaarne. Kodulaenu on võimalik võtta nii üksi kui ka kaaslaenajaga. Kaaslaenaja on tavapäraselt sama leibkonna liige, näiteks paar, kes soovib koos kodu osta ja sel juhul nad vastutavad laenu eest solidaarselt. Näiteks Swedbanki väljastatud kodulaenudest on 42 protsenti võetud koos kaaslaenajaga. Pärgma sõnul tuleb kaaslaenajaga kodulaenu võtmisel läbi mõelda mitmed elulised küsimusi ühise tuleviku kohta: «Tuleb pöörata tähelepanu sellele, kuidas panustatakse omafinantseeringusse ning kuidas on tulevikus plaanis laenu kuumakseid jagada ning muidugi ka see, et kuidas omand jagatakse. Kui mitu inimest on laenuga seotud, on mõistlik mõelda pikalt ette, et mis juhtub juhul, kui näiteks kooselu lõppeb.»