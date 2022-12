PÄRNU KASVAB ⟩ Wendre voodi- ja tekstiilitehase asemele kavandatakse omalaadset elamukvartalit

Rääma 38 omanik on Trading House Property OÜ, mis on üks Trading House Eesti Grupi firmadest. Mõlemad ettevõtted kuuluvad Peter Huntile. Kunagi asus sellel kinnistul linavabrik, praegu voodi- ja tekstiilitehas koos Wendre esinduskauplusega.

«Pärnu linnal on soov muuta endise Linavabriku/Wendre vabrikupoe krunt elurajooniks, kus oleks ka äritegevust. Otsime Pärnus aktiivselt uut kohta, kuhu tootmine ümber kolida. Kõigepealt on vaja krundil läbi viia planeerimine, mis võtab vähemalt aasta aega, alles seejärel saab rääkida etapiviisilisest hoonete ehitamisest,» selgitas Hunt ettevõtte tulevikuplaane.

Kuna tegemist on väga atraktiivse alaga, mis jääb Pärnu jõe ja uue silla lähedale, korraldas Trading House Property rahvusvahelise kutsutud osalejatega arhitektuurivõistluse. Võistluse eesmärgiks oli leida praegusele tööstuskvartali alale parim funktsionaalne ja linnaehituslik visioon, mille väljaehitamise perspektiiv on ligi 20 aastat.

Praeguse kauplusehoone taha on planeeritud ümara põhiplaaniga tornelamu, mille kõrval on suurem sisehooviga ristkülikukujuline hoone. Nende taha, aedlinnaku poole jääva praeguse tootmistsehhi asemele on kavandatud erineva suurusega elamud, mille keskel on avalik roheala.