EESTI SAUN UKRAINASSE ⟩ Eestlaste ühisprojekt võimaldab ukraina armeel kord nädalas soojas saunas käia

17. detsembril 2022 algusega kell 12 toimub kogu kompleksi tehnilise korrasoleku kontroll OÜ Huumi territooriumil. «Reaalselt tähendab see meeste saunaminekut ja riidepesu välitingimustes. Ühesõnaga see võiks olla lõbus,» ütles OÜ Huum juht Siim Nellis.

Sauna ja pesumaja kompleks peab nädalas teenindama vähemalt 400 võitlejat. See koosneb kolmest merekonteinerist, mida transpordivad militaarsed veoautod. Ühes konteineris on saun, teises pesumaja 5 pesumasina ja kuivatusmasinaga ja kolmandal konteineril on tugifunktsioon, see kannab veemahuteid ja elektrigeneraatoreid. «Me lähtusime lahendustest, mida Eesti Kaitsevägi on kasutanud oma missioonidel ja õppustel,» ütles projekti juht reservkapten Ilmar Raag, kes on ka MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige.