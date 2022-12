UURING ⟩ Jõulukaunistus, mille pealt eestlased kokku ei hoia

Millist jõulupuud eelistada?

Evelin Allas tõdes, et küsimus, kas keskkonnasõbralikum on tuppa tuua elus jõulupuu või kunstpuu, on tõesti olnud aasta-aastalt järjest aktuaalsem. «Ühelt poolt võiks arvata, et kunstpuud kasutame mitmeid aastaid, mistõttu on see keskkonnale parem valik. Kuna tehispuude peamine materjal on aga plastik ning need ei ole biolagunevad, siis avaldab nii nende tootmine kui ka hävitamine keskkonnale negatiivset mõju,» nentis Allas lisades, et kunstpuu keskkonna jalajälge suurendab ka see, et need valmistatakse enamasti Hiinas, Taiwanis või Lõuna-Koreas. Allase sõnul on erinevatest uuringutest selgunud, et kunstkuusk on keskkonna seisukohalt põhjendatud siis, kui seda kasutada ligi 10 aastat järjest.