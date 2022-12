PILK PEALE ⟩ Vaata, millega Soome kultusbränd tuleval aastal üllatab

Ultramariinsinine on üks eelmise aasta värvitoonidest, mis rõõmustab disainisõpru ka 2023. aastal. Iittala suurest klaasivärvide kogust valitud ultramariinsinine on inspireeritud hinnalisest pigmendist ultramariinist ning selle rikkalik värving loodi spetsiaalse klaasiretseptiga Soomes asuvas Iittala klaasitehases. Seda tooni sai viimati Iittala valikus näha 2017. aastal, mil ultramariinsinine kollektsioon tähistas Soome iseseisvuse sajandat aastapäeva.

Ultramariinsinise rüü on sel aastal saanud suuga puhutud Flora vaas, Valkea küünlaalus, Kastehelmi klaasid, kausid, taldrikud, küünlaalus, Aino Aalto kahes suuruses klaasid ning Raami klaasid.

Teine värv tuleb samuti eelmisest aastast ja selleks on vask. Maalähedases vasetoonis on suuga puhutud ja käsitsi valmistatud Raami kauss. Lisaks vasele toob klaasesemete valikusse nostalgiatunnet ka uus klaasitoon Sevilla oranž. See soe värvitoon peegeldab kaunilt valgust Raami kausilt ja klaasidelt.