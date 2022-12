ON SEE PIISAV? ⟩ Riigi teraviljavaru katab Eesti ligi kahe kuu toiduteravilja vajaduse

Kuna sõjategevus tõstis hüppeliselt vilja maailmaturu hinda ja kasvas oht globaalse toidukriisi tekkimiseks, otsustas valitsus kindlustada Eesti toidutööstuse viljaga varustamine kriisiolukordadeks. Tänavuse lisaeelarvega eraldati EVK-le sihtotstarbeliselt 450 000 eurot riigi viljavaru moodustamiseks. Varude keskus viis läbi hanke, mille tulemusel on uue aasta algusest riigile broneeritud ligi kahe kuu toiduteravili.

Eesti isevarustatus viljaga on hea – meie põllumehed kasvatavad keskmiselt kaks korda rohkem teravilja, kui tööstus ja inimesed tarbivad ning suur osa sellest läheb ekspordiks. Vilja maailmaturu hind on jätkuvalt suhteliselt kõrge, mistõttu müügihuvi püsib. «Riigi lepingutega kindlustame, et salved ei jää enne järgmist saagikoristust päris tühjaks,» selgitas Ploompuu viljavaru loomise vajadust.