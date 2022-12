PILT SELGEKS ⟩ Mida teha selleks, et sulavesi ei tungiks katuseakendest läbi

Temperatuuri tõustes hakkab lumi akendel sulama. See juhtub kohtades, kus on märgatav soojakadu – tavaliselt klaaspaketil. Sulav lumi voolab mööda aknadetaile alla katusekonstruktsioonile, kus on tavaliselt hea soojapidavus ja oluliselt madalamad temperatuurid. Selle tulemusena tekib katuseakna ja selle ühenduse ümber paks jääkiht, mis ei lase lumesulaveel ära voolata.