Kinnisvaraturul uued tuuled: üha enam hinnatakse just seda

Kui aastaid tagasi oli «müügiks tehtud majadel» kerge negatiivne alatoon, siis nüüd on turule tulnud eramuid, mis on rajatud küll samal eesmärgil, kuid väga heas asukohas, hea projekti ning kõrge ehituskvaliteediga. Huvi on ühtviisi suur nii majade vastu, mis on täiesti valmis ja sisustatud, kui ka elamute vastu, kus on võimalik sisekujundust täiel määral oma maitse järgi teha.

Korteritest on nõudlus suuremate penthouse tüüpi elamispindade järele. Loomulikult on ka siin hinnas privaatsus, kordumatud vaated, mida pakuvad kõrghoonete viimased korrused, hea planeering ning mugavused garaažis parkimise ja lisaruumid panipaikade näol. Samuti on korterite puhul olulised kaasaegsed ja säästlikud tehnolahendused.

Üüriturul otsitakse täislahendusi

Üürihuviline on ostukliendist pisut teise profiiliga. Hetkel otsivad kvaliteetset kinnisvara Eesti IT-ettevõtetesse tööle tulnud välismaalastest talendid, saatkondade töötajad ning meie enda kohalikud kliendid, kes on näiteks müünud oma olemasoleva kinnisvara ja on kas uue kodu otsingul või on käimas selle ehitusprotsess.

Kuna üürikorter on siiski ajutine lahendus ja peredele võib olla mitte nii mugav, siis soovitakse see vahepealne periood endale võimalikult meeldivaks muuta ning selle eest ollakse nõus ka pisut rohkem maksma. Enamik kliente otsib täismöbleeritud üüripinda, kus on olemas kõik mugavaks eluks vajalik alates kööginõudest kuni sisustuselementideni.