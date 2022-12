ÖKONOMIST ⟩ Ongi kõik? Kinnisvaraturgu tabanud eufooria on selleks korraks möödas

Viimase aasta jooksul on turg olnud tasakaalust väljas ja see on korterite hindu kiiresti tõstnud. Nõudluse vähenemine, samas kui korterite pakkumine on suurenenud, toob kinnisvaraturul kaasa mõõduka hinnalanguse, mida on osade järelturu korterite juures juba märgata. Uusarenduste puhul on lisandunud pakkumisi, mis hinda ostja jaoks ei mõjuta ja statistikas tulevikus ei peegeldu. Näiteks võib turul kohata uue korteri ostul tasuta köögi või kommunaalkulude hüvitamise pakkumist.

Hinnakorrektsioon mõjub kinnisvaraturule tervendavalt, kuna korterid on olnud ülehinnatud. Järgmisel aastal mõjutab Korterite taskukohasust hinna-palga suhte paranemine ühelt poolt ning laenukulu tõus teiselt poolt. Turgude ootuste järgi peaks kuue kuu euribor tõusma järgmise aasta keskpaigani ning jõudma ligi 3,5 protsendini.

Ka Lätis ja Leedus on oodata korterite hinnalangust

Teistes Balti riikide pealinnades Swedbanki taskukohasuse indeks langes samuti järsult. Kolmandas kvartalis ületas korterite hinnakasv palgakasvu, samas kui intressimäärad on majapidamiste laenukulu suurendamas. Sarnaselt Tallinnale ei ole tehingud uute korteritega ning seega kõrgem hinnakasv ka seal statistikasse veel täiel määral jõudnud. Vilniuses on uute korterite osakaal veidi kõrgem kui Tallinnas. Riias aga moodustavad suurima osakaalu tehingutes järelturu korterid ning uute korterite osakaal on tagasihoidlik. Mõlemas linnas on aktiivsus kinnisvaraturul langemas. Swedbanki hinnangul jääb hinnalangus Vilniuses järgmisel aastal ligikaudu samasse suurusjärku nagu Tallinnas, Riias peaks see tulema tagasihoidlikum.