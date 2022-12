LUMEUPUTUS ⟩ Aita oma aeda talvelgi!

Eesti talvede omapära on külma ja sulailma vaheldumine. See paneb proovile eelkõige tiheda võraga okaspuud. Kuused on lumeraskuse talumiseks üldiselt kohastunud ja neile ei tee see enamasti midagi, männidki kannatavad väga suuri koormaid, enne kui oksad murduma hakkavad.