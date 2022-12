SUUR SPIKKER ⟩ Ideed otsas? Siin on viimase minuti kingiideed nii lapsele, noorele, mehele, naisele kui vanavanemale!

«Kristiine ja Rocca al Mare keskuste tarbijauuringust selgus, et kolmveerand vastajatest suhtuvad kinkide tegemise traditsiooni hästi ning neile meeldib kinke teha. Reeglina on inimestel ka mõningaid ideid, mida lähedastele kinkida,» rääkis keskuste juht Kristjan Maaroos. Ta tõi välja, et enamasti tehakse kinke just pereliikmetele. Sel aastal plaanitakse kinke teha ka abivajajatele ning annetatakse heategevusse.