MÜÜGIHITT ⟩ Vaata, millist kommi võiks keskkonnateadlik päkapikk sussi sisse tuua!

«Näiteks korjatakse tooted liinidelt maha, kui neil ei ole ühtlaselt glasuuri peal, dražeede puhul on tekkinud mitmikud või batoonikeste puhul ei ole komm ühtlase kujuga. Tihti võivad assortiikommid ja pähklitega šokolaadid vormist välja löömisel ka puruneda, mistõttu neid enam pakkida ei saa,» tõi Kalevi tootearendusjuht Kadri Sepp näiteid.

«Kui mõtleme sellele kogusele, kui palju visatakse Eestis iga-aastaselt ära toitu, oleks täiesti vastutustundetu visata prügikasti komme, mis näevad standardist teistmoodi välja, aga maitsevad sama hästi nagu iga õige komm. Seda enam on hea meel, et meie Komeet on üks enimmüüdavaid komme kogu Kalevi tootevalikus,» lisas Kalevi turundusjuht Anu Redi.