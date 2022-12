Pühadeaegne kaubanduskeskus on tuleohtlik! 3 olulist asja, mida igaüks võiks märgata

Uksi ega tulekustuteid ei tohi blokeerida

Kuidas saada teada, milline uks on ette nähtud tulekahju korral evakueerumiseks? See on väga lihtne: üldtuntud nn rohelise mehikese kujutisega väljapääsutähis ongi evakuatsioonitee sümbol.

Uste ette, mille kohal on see tähis, ei tohi asetada mitte mingisugust kaupa, vitriine, jõulukaunistusi vms. Täpselt sama kehtib ka esmaste tulekustutusvahendite kohta nagu pulberkustutid, klaaskapis tuletõrjevoolikud jms. Peab olema võimalik kõndida (vajadusel joosta) päris nende juurde ilma, et peaks muid objekte eest lükkama või neist üle ronima.

Need reeglid on absoluutsed ja eranditud – keelatud on evakuatsiooniuste või kustutusvahendite varjamine kuitahes väikeste või kergete esemetega. Tulekahju olukorras segab inimese koordinatsiooni hirm ning loevad sekundid. Mõne kaupmehe loodud olukord, kus sellisel hetkel tuleb mistahes ilusate asjade vahelt läbi pugeda või neid nihutada, võib maksta elusid.

Põgenemisteed ei tohi mineerida kergesti süttivate materjalidega

Esmased kustutusvahendid, evakuatsiooniteed ning -uksed on tulekahju korral elude päästmise alles esimene etapp. Inimmassidele mõeldud hoonetesse nagu kaubanduskeskused on sisse ehitatud spetsiaalsed lisatrepid ja -väljapääsud, et kriisihetkel pääseksid kõik inimesed loetud minutitega hoonest lõplikult välja. Tavaolukorras jäävad need evakuatsiooniteed poekülastajate eest varjule, mistõttu kipuvad seal sagedasemad olema ka tuleohutusreeglite rikkumised.