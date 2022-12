ELEKTRIINSENER ⟩ Sädeluskaitse olemas? 5 soovitust jõulutulede ohutuks kasutamiseks

Kontrolli tulesid enne elektrivõrku ühendamist

Jõulutulesid pärast aastast seismist välja võttes tuleb kindlasti üle kontrollida, ega vahepeal pole mõni tulede isolatsioon kahjustada saanud, näiteks närilise õhtusöögilauale jõudnud. Kui juhtme isolatsioon on pealt katki ent sisemist metallist osa ei ole näha, saab seda parandada elektriisolatsiooniteibiga. Kui metallosa paistab, tuleb tuled välja vahetada. Samuti tuleb tuledest loobuda, kui juhe on värvunud kollakaks-pruunikaks ehk on märke ülekuumenemisest.

Kasuta sobivaid tulesid

Tulesid soetades tasub kindlasti tähele panna, kas need on mõeldud õues või toas kasutamiseks. Siseruumi tuled on õrnema isolatsiooniga ja võivad õues lihtsalt puruneda. Isolatsiooni murunedes tekib aga elektrilöögi andmise oht. Samuti peab pikendusjuhtme kasutamisel veenduma, et õues oleks kasutusel sobiv juhe. Tavalist toa kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet õues kasutada ei tohi.

Nüüd on viimane aeg välja vahetada nõukogudeaegsed jõulutuled. Nende juhtmed on rabedad ja võivad lihtsalt üle kuumeneda ja tekitada tulekahju. Mõistlik on kasutada LED-tulesid, mis on ohutud ja tarbivad ka vähe elektrit.

Kaitse oma jõulutulesid