PILDID ⟩ Kodu kui muinasjutt! Tõstamaa lähistel on müüa tõeline maiuspala

Kinnistu on küll väike, vaid 4901 ruutmeetrit, kuid piisavalt privaatne ja eemal suuremast linnakärast. Siin on oma onniga puu, õuele mahub lisaks marjapõõsastele, pirni- ja õunapuudele uhke rehielamu, mille vasakus tiivas, kus on maakivist seinad, on veel arenguruumi uutele ideedele. Imetabane elamispaik vahetab omanikku 175 000 euroga.

Keset kinnistut leiab veel lisaks maakivist keldri, mis sobib suurepäraselt talvevarude ja hooajaliste tööriistade hoidmiseks. See hoone on sedavõrd hästi säilinud, et uksepiidalt on näha kirjeid, kuidas kunagi Oti talus põllusaadusi rehkendati. Lisaks on siin veel üks suurem puukuur, kuhu saab mahutada mitme aasta puuvaru. Uut omanikku tervitab siin lisaks toimiv suveköök ja kasvuhoone, kus enda ja pere tarbeks söögipoolist kasvatada.