PARIMATEST PARIMAD ⟩ «MasterChef Eesti» finalistid avaldavad toidud, mida nad eluilmaski ei sööks

Kes sa oled, kust tuled ja millega igapäevaselt tegeled?

Katrin Kivi: Minu nimi on Katrin. Tegelikult olen küll terve elu Kati olnud ja nime Katrin on kasutatud siis, kui olen mõne «pahandusega» hakkama saanud J. Olen kogu oma elu elanud Tallinnas ning mu põhitööks on suupistete valmistamine. Samas pakun ka peredele õhtusööke, mille neile kaks korda nädalas koju kohale toimetan. Olen iseenda tööandja, see annab mulle vabaduse oma tööaega ise planeerida ning jätab mulle aega tegeleda endale meelepäraste tegevustega.