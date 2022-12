Briti politsei konfiskeeris eelmise nädala alguses kahest Manchesteri kurikuulsal kaubandustänaval Bury New Roadil asuvast äriruumist üle 60 tuhande naela väärtuses võltsitud ilutooteid ja muud.

Politsei hoiatas ostjaid, et nad väldiksid võltsitud parfüümide soetamist, kuna neist on leitud nii uriini kui tsüaniidi jälgi. Lisaks parfüümidele ütlevad ametiasutused, et võltsitud kosmeetikatooted, nagu silmalainerid, ripsmetušš, huuleläige ja jumestuskreem, sisaldavad samuti mürgiseid aineid nagu arseen, elavhõbe ja plii.