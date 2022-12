«Kuusk süttis nii kiiresti, et, inimene, kes oli ise samas toas, ei jõudnud piisavalt kiiresti reageerida!» Tulekahjud muutuvad üha kallimaks

Talvisel ajal sagenevad ennekõike küünaldega seotud tuleõnnetused. On juhtumeid, kus küünlaleekidest on süttinud ka jõulupuud. «Kuusk süttis nii kiiresti, et, inimene, kes oli ise samas toas, ei jõudnud piisavalt kiiresti reageerida. Ta püüdis tuld tekiga kustutada, kuid see ei aidanud – sekunditega oli tuba musta suitsu täis ja tule said kontrolli alla alles päästjad,» meenutas Kalberg ühte juhtumit.