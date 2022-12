PABERID KORDA ⟩ Maakler selgitab, milliseid dokumente korteriostul jälgida tuleks

Mida uurida Kinnistusraamatust

Kinnistusraamatu puhul tasuks veenduda, kas tegemist on korteriomandiga või kaasomandiga, kas on lahusvara või ühisvara, kas omandile on seatud kitsendusi. Kui tegemist on kaasomandiga, on kaasomanikul eelisostuõigus, mida võib rakendada peale ostu-müügi tehingut kahe kuu jooksul ehk omandada müüdav kaasomand ise.

Kui tegemist on ühisvaraga, tasub veenduda, et kõik osapooled on korteri müügist teadlikud. Kui korterile on seatud kitsendusi, siis milline on kitsenduste sisu ja ulatus, kas kehtivad või mitte.

Ehitisregistrist uurida andmeid ja kontrollida vastavust tegelikkusega

Ehitisregistri andmeid tasuks kontrollida korteri tegelikkusega, võrrelda toalisust, loetletud ruume, mõõtmeid ja tehnosüsteeme.

Hoone puhul tasuks veenduda, kas hoone on püstitamisel või olemas. Kui hoone on püstitamisel, puudub hoonel kasutusluba. Kui hoonel puudub kasutusluba, võib tekkida tõrkeid laenu saamisel ja kahtlused hoone seisukorras.

Uusarenduste korterid antakse üle enne kasutusluba. Kasutusloa peaks taotlema arendaja mõistliku aja jooksul, kuid juhtub olukordi, kus jäetakse see tegemata. Kui arendaja on jätnud kasutusloa taotlemata, tasuks esmalt kontakteeruda arendajaga, kui arendajaga kontakti loomise võimalus puudub või on näha, et protsess ei liigu, tasuks moodustatud korteriühistul asjad enda kätte võtta ja see ise teha.

