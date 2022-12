Inspiratsiooni pühadelauale: kaks lihtsat ja traditsioonilist Rootsi jõulurooga

«Suitsulõhe võileivatort on Skandinaavias väga populaarne soolane suupiste, mida võib valmistada nii peoks või ka väiksemateks perekondlikeks kogunemisteks. Võileivatordi valmistamisel pole kindlaid reegleid – selle võib teha nii mitmekihilise, kui soov on. Samuti võib koostisained endale meelepärases järjekorras laduda. Kuigi võileivatort valmib kiiresti, vajab see rikkalikuma maitse omandamiseks aega. Seda on soovitatav üleöö külmkapis hoida ning serveerida järgmisel päeval,» soovitab IKEA Eesti toiduüksuse juht.