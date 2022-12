KÕVA SÕNA ⟩ National Geographic viib Tallinna vanalinna jõuluturu televaatajateni üle maailma

Küllaga näeb selle aastases jõuludele pühendatud erisaates kui kirevad ja omanäolised on jõulupidustused üle terve Euroopa. Lisaks Tallinna vanalinna jõuluturule tutvustatakse televaatajale ka Colmari jõululaulikuid, kelle paraad liigub paatidel läbi linna jõekanalite kui ka näiteks Bulgaaria Kukeri rahvapidu, mis on mõeldud kurjade vaimude eemale peletamiseks ning palju-palju muud.

«Meil on ülimalt hea meel, et saame pühade ehtes Tallinna vanalinna viia tänavu kodudesse üle maailma,» ütles National Geographic kanali Eesti esindaja Sille Ruus. «See on esimene kord meie ajaloos, kui National Geographic kanal on Eestit kajastanud ja teame, et televaatajad nii meil kui välismaal on kindlasti võlutud.»