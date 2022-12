KUHU EDASI ⟩ Suur tõus kinnisvaraturul on mõneks ajaks läbi

Nii ei lähe hästi kaubaks objektid, mida on liiga optimistlikult hinnastatud või mis vajavad mahukamat ja kulukamat remonti. Ehitushindade määramatus ja kallid materjalid ei soosi tõsisemaid renoveerimistöid, mis on paljude jaoks praegu suur kulu.

Seetõttu ei ole turul palju ka nn flippijaid, kes tahaks osta kapitaalset remonti vajavat objekti, mida täielikult renoveerida ja seda siis uuesti edasi müüa.

Aktuaalne on ka majade või korterite energiasäästlikkus. Korterites ja majades, kus on vananenud küttesüsteemid või gaasiküte, tasuks müüjatel ise küttesüsteemi vahetus või kaasajastus ära teha. Seeläbi võidab nii müügiajas kui ka hinnas.

Samuti on pisut ootel kallim kinnisvara, kui see ei ole otsese koduvahetuse vajadusega objekt. Ka muidu õigesti hinnastatud üle poole miljoni euro maksvad uueväärsed eramud või suuremad korterid on objektid, mida pole hetkel lihtne müüa. Samas, kui ostuhuviline ei saa koduvahetust tulevikku lükata või asub objekt populaarses asukohas, võib tehing ka kiiremini toimuda.

Tähtis on õige strateegia

Kokkuvõtteks võib öelda, et igale kinnisvarale on ostja, lihtsalt mõnes segmendis on rohkem ja mõnes teises vähem aktiivsust. Praegusel keerukal ajal on olulised õige hinnastamine ja müügistrateegia, millega on võimalik võita nii raha kui ka aega ning selles osas saab maakler oma ala spetsialistina alati abiks olla.