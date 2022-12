SÄRAB KUUSK JA SÄRAB TUBA ⟩ 6 hetketrendi, millega jõulupuu uuele tasemele viia

Klassikaliselt traditsiooniline jõulupuu

Klassika on ainus aegumatu jõulutrend, ühtlasi paljude inimeste jaoks ainuvõimalik valik. Punasel ja rohelisel värvil on jõulude juures alati oma koht, samuti kuldsel, hõbedasel ja valgel. Klassikalise jõulumeeleolu juurde kuuluvad suured ümmargused ühevärvilised kuulid ja elektrilised jõulutuled. Tõsi, mõni klassikaline jõulutrend on ka kadunud – jõulukuuse otsa ei panda tipuks enam ühtegi ehet, ka karda enam naljalt ei kohta. Jõulutuled on tagasihoidlikud, kas sooja või külma valgusega, värvide mäng ja vilkuvad tuled pole praegu moes.

Maalähedaselt lihtne jõulupuu

Põhjamaiselt tagasihoidlik jõulupuu

Ameerikalikult külluslik jõulupuu

Ameerikas on jõulud rõõmuküllane muinasjutt ja jõulupuu on rikkalik ning uhkeldav. Sageli kasutatakse kunstkuuske, mis on sedavõrd ehetega kaetud, et kuuske ennast ei paista kusagilt, aimatav on ainult selle vorm. Ameerikalik jõul annab värvidega mängimiseks võrdlemisi vabad käed – kuusk võib olla kaunistatud klassikaliselt punaste, roheliste ja kuldsete kuulidega, moodsalt pruunides ja pronksjates toonides või efektselt valge ja hõbedaga. Ka pastelsed toonid, nii roosad, rohelised, sinised kui lavendlikarva on popid, peaasi, et kõike jagub külluslikult.