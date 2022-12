MURDUMISOHT ⟩ IKEA kutsub tagasi osa ODGER pöördtoolidest

Klientide turvalisus on IKEA jaoks esmatähtis. Seetõttu kutsub IKEA tagasi antratsiidi tooni ODGER pöördtooli, mille kuupäevamärgis on 2221 või väiksem (22 näitab toote valmistamise aastaarvu ja 21 nädalat). Tagasikutsumise põhjuseks on oht, et tooli ristikujuline jalg võib murduda.